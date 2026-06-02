Neuer Krimi von Beate Maly: "Raub in der Wiener Werkstätte"

Der Kommissar trifft die ehemalige Fälscherin Lili wieder, die in der legendären Wiener Werkstätte Arbeit gefunden hat, und gerät mit ihr "in ein Geflecht aus Lügen, Erpressung und gesellschaftlichen Zwängen. Bald wird klar: Es geht nicht nur um Diamanten - sondern um Macht", so der Verlag.

(S E R V I C E - Beate Maly: "Raub in der Wiener Werkstätte", emons Verlag, 256 Seiten, 18,60 Euro, ISBN 978-3-7408-2628-4)