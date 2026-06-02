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Neuer Krimi von Beate Maly: "Raub in der Wiener Werkstätte"

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Bestsellerautorin Beate Maly
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Historische Kriminalromane sind die Spezialität der Wienerin Beate Maly. Mit dem Oberkommissar Max von Krause und der jungen Lili Feigl hat sie ein Duo erfunden, das ins Wien der Jahrhundertwende führt. Nach "Mord in der Wiener Werkstätte" (2024) und "Gold aus der Wiener Werkstätte" (2025) bringt "Raub in der Wiener Werkstätte" die Zwei erneut zusammen: Eine Serie dreister Juwelendiebstähle beunruhigt 1907 die Stadt. Als einer der Einbrüche tödlich endet, eskaliert die Causa.

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Der Kommissar trifft die ehemalige Fälscherin Lili wieder, die in der legendären Wiener Werkstätte Arbeit gefunden hat, und gerät mit ihr "in ein Geflecht aus Lügen, Erpressung und gesellschaftlichen Zwängen. Bald wird klar: Es geht nicht nur um Diamanten - sondern um Macht", so der Verlag.

(S E R V I C E - Beate Maly: "Raub in der Wiener Werkstätte", emons Verlag, 256 Seiten, 18,60 Euro, ISBN 978-3-7408-2628-4)

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