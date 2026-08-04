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Nach "Michael"-Debüt weitere Filmrolle für Jaafar Jackson

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Jafaar Jackson neben "Michael"-Schauspielkollegin Nia Long
©APA/APA/AFP/Getty/PARAS GRIFFIN
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Nach dem Erfolg des Biopic "Michael" hat Hauptdarsteller Jaafar Jackson bereits ein neues Rollenangebot aus Hollywood. Der 30-jährige Neffe von Michael Jackson wird in dem Thriller "Supermax" an der Seite von Oscar-Preisträger Will Smith mitspielen, wie die US-Branchenblätter "Deadline" und "Hollywood Reporter" berichteten.

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In "Michael" über den "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) hatte Jaafar Jackson seinen ersten Filmauftritt überhaupt. Er beeindruckte in dem Kassenhit vor allem mit seinen Tanz- und Singkünsten.

In einer Instagram-Story zu den Berichten über die neue Rolle schrieb Jackson: "Ich freue mich darauf". Zudem posteten der Nachwuchs-Schauspieler und Smith (57, "King Richard", "Bad Boys: Ride or Die") einen Textnachrichten-Chat, in dem Smith von dem geplanten Dreh in Australien berichtet und Jackson begeistert zusagt.

Einzelheiten über Jacksons Rolle in dem Action-Thriller "Supermax" wurden zunächst nicht bekannt. Die Story dreht sich um zwei FBI-Agenten, gespielt von Smith und AnnaSophia Robb (32, "Rebel Ridge", "Soul Surfer"), die einen rätselhaften Mord in einem Hochsicherheitsgefängnis untersuchen. Regie führt David Gordon Green (51, "Der Exorzist - Bekenntnis").

Der Kassenhit "Michael", unter der Regie von Antoine Fuqua, hat seit dem Start im April weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Der Film erzählt von der Kindheit Jacksons bis zur "Bad"-Tour in den 1980er Jahren. Jaafar, der die Hauptrolle spielte, ist der Sohn von Michael Jacksons Bruder Jermaine Jackson (71).

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 28: (L-R) Jafaar Jackson and Nia Long speak onstage during the BET Awards 2026 at Peacock Theater on June 28, 2026 in Los Angeles, California. Paras Griffin/Getty Images for BET/AFP (Photo by Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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