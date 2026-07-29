Irischer Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot

Die irische Polizei berichtete, dass ein Mann in seinen Fünfzigern nach einem Motorradunfall im Westen Dublins ums Leben gekommen ist. Die Rettungskräfte wurden kurz vor 4.30 Uhr (3.30 Uhr GMT) alarmiert, Hansard kurze Zeit nach der Erstversorgung am Unfallort für tot erklärt.

"Mit gebrochenen Herzen geben wir den Tod von Glen Hansard bekannt", teilte sein Management mit. "Glens Familie ist von diesem tragischen Verlust tief schockiert und untröstlich."

Der in Dublin am 21. April 1970 geborene Hansard war Sänger und Gitarrist der irischen Rockband The Frames. Mit Irglová nahm er 2006 unter dem Namen The Swell Season ein gleichnamiges Album auf. In "Once" spielte er an ihrer Seite die Hauptrolle als Straßenmusiker. Als solcher hatte er einst seine Karriere begonnen.

Hansard veröffentlichte mehrere Soloalben. Zuletzt erschien das Livealbum "Vol. 2 - Transmissions West", einem Konzertmitschnitt aus Berlin. Sein letztes Studiowerk "All That Was East Is West Of Me Now" kam 2023 heraus.

Als Schauspieler war er auch in "The Commitments" zu sehen und steuerte das Stück "Take The Heartland" zum Soundtrack von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" bei. Vor zwei Jahren hatte Hansard bei der Trauerfeier für seinen Landsmann Shane MacGowan einen viel beachteten Auftritt: Zusammen mit der Sängerin Lisa O'Neill spielte er dessen Hit "Fairytale of New York". Die Aufnahme davon in einer Kirche im ländlichen Irland ging um die Welt.

Hansard war "einer der gefeiertsten und einflussreichsten Musiker Irlands", schrieb der Sender RTÉ. Irlands Regierungschef Micheál Martin postete auf X, er sei "tief traurig" über die Nachricht. Er würdigte Hansard als talentierten Musiker und Schauspieler, der einen "erheblichen Beitrag zur kulturellen Landkarte Irlands über viele Jahre geleistet" habe. Hansard hinterlässt seine Partnerin, die finnische Dichterin Maira Saaritsa, und seinen 2022 geborenen Sohn.