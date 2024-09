Es braucht mehr Relevanz, Transparenz und Konstruktivität

Im Gegenzug müssen Redaktionen endlich wahre Transparenz üben. Was sie von Politik und Wirtschaft fordern, üben sie selbst kaum aus. Journalismus agiert als Black Box, statt permanent das Motto zu pflegen: Ich sage, was ich tue, und ich tue, was ich sage. Medien sind ein großes gesellschaftliches Thema. Das landläufige Wissen darüber ist aber noch geringer als die politische Bildung. Das liegt vor allem daran, dass Journalismus sich zu wenig thematisiert – mangelnde Fehlerkultur inklusive.

Medienmündigkeit, wie sie der Wissenschaftler Bernhard Pörksen für die redaktionelle Gesellschaft der Zukunft fordert, können Redaktionen besser und eher herstellen als der Bildungsbetrieb. Er muss folgen, ist aber zu träge, um rechtzeitig Ergebnisse zu bringen, die einem unter Echtzeitbedingungen rund um die Uhr agierenden Metier gelingen sollten. Eine Voraussetzung dafür ist die Rückgewinnung von Vertrauen, ein Mittel dazu Konstruktivität, wie sie der Journalist Ulrik Haagerup bereits vor einem Jahrzehnt gefordert hat. Ihr Kolumnist hofft, Sie zählen diesen Beitrag dazu.