Vom Hoch- zum Oberwasser: Der Ton macht die Duellmusik

Zehn Tage vor der Nationalratswahl nutzt die Katastrophe vor allem der ÖVP. Neben der Kanzlerrolle, die das größte Potenzial zur Selbstdarstellung als Krisenmanager bietet, ist Karl Nehammer durch sein Vorleben als Berufsoffizier und in Niederösterreich besonders qualifiziert dafür. Die aktuellen türkis-schwarzen Wachträume erinnern zu Recht an den roten Gerhard Schröder, der 2002 in der Elbe staksend noch die gegen Edmund Stoiber schon verloren geglaubte Wahl in Deutschland gedreht hat.

Darüber hinaus profitieren die Grünen davon, dass ihr Hauptthema Klimakrise nun wieder tragische Saison hat. Für die SPÖ kann Andreas Babler als Bürgermeister zumindest tatkräftig Benjamin Barbers Vision „If Mayors Ruled the World“ in Erinnerung rufen. Urplötzlich im Hintertreffen hingegen wirken die FPÖ mit dem Gruselhit Migration und auch die Neos, die soeben Schwung als Zünglein an der Waage einer Dreierkoalition bekommen hatten. Bildung, Jugend und Integration, das Ressort ihres einzigen Regierenden, Wiens Stadtrat Christoph Wiederkehr, sind trotz des Schulbeginns vorerst abgemeldet.