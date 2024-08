Medien: Wie Musk den Krieg erklärt und die Redefreiheit missbraucht

Zwischen 175 und 250 Millionen Menschen nutzen täglich TPFK AT. Das ist „The Platform Formerly Known As Twitter“. Ihr Käufer Elon Musk hat sie zu X umgetauft. Was Microblogger dort senden, wird aber weiterhin Tweet genannt. Sein knappes Zeichenlimit unterscheidet ihn von unbeschränkten Postings.

Diese Kürze taugt zum politischen Machtinstrument. Sein Spektrum von Gut- bis Bösartigkeit haben Barack Obama und Donald Trump bis zu dessen Account-Sperre ausgelotet. Twitter verbannte ihn wegen Aufrufs zur Gewalt anlässlich des Sturms aufs Kapitol. Musk hob die Sperre gleich nach Kauf der Plattform auf. Doch der Ex-Präsident erwidert die Anbiederung nicht mit Rückkehr, obwohl der X-Eigner längst im seichten rechten Fahrwasser segelt. Er mengt sich in deutsche Politik gegen Olaf Scholz ein, in britische kontra Keir Starmer und in amerikanische wider Kamala Harris. Einst Sympathisant der Demokraten, missinterpretiert der Seitenwechsler sinkende Geburtenraten als „Die Bevölkerung bricht rapide ein“ und fantasiert übers UK: „Ein Bürgerkrieg ist unvermeidlich.“ Das alles für 200 Millionen Follower – und mehr: Wer sich auf X dem Algorithmus ausliefert, entkommt seinem Besitzer nicht.