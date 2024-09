Alles Mörtel? Der Abklatsch vom Klatsch-TV

Wer braucht noch „Das Dschungelcamp“, mit dessen Jubiläumsausgabe der meteorologische TV-Herbst begonnen hat? Als es vor 20 Jahren gestartet wurde, konnte niemand ahnen, dass 50 Tropennächte keine exotische Kulisse benötigen. Wien tut’s heute auch. Und was von hier an Promi-Fernsehen kam, mutete schon einst exotisch an. Bereits vor dem Dschungel-Trash des großen RTL mit dem 2003 noch stärksten Marktanteil in Deutschland hatte das kleine ATV die Latte für Österreichs Schlüsselloch-Perspektive tiefer gelegt: „Die Lugners“ wurden ein Quoten-Zugpferd für den hier ersten bundesweit terrestrisch empfangbaren Privatsender. Entsprechend nachvollziehbar ist der Aufwand, mit dem das mittlerweile zum Konkurrenten Puls 4 gehörende Programm den Tod des Baumeisters betrauerte.