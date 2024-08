Lieber Österreichs Spott-Spot als Deutschlands Satire-Zwang

Das beste Argument gegen die Wiedereinführung solcher Belangsendungen liefert die deutsche Regelung dafür. Zur Landtagswahl in Sachsen setzte das immerhin im Europäischen Parlament vertretene Satireprojekt „Die Partei“ den Radiospot „Die Machtergreifung“ durch, in dem auf einen AfD-Wähler geschossen wird. Der MDR hatte sich dagegen mit dem Argument gewehrt, die Einschaltung verharmlose Gewalttaten. Doch das Oberverwaltungsgericht Leipzig entschied für die Ausstrahlung.

Nun ist Österreich nicht Ostdeutschland und keiner der zur Nationalratswahl antretenden Listen eine ähnliche Ausreizung von „Satire darf alles“ zuzutrauen. Doch die Liveübertragung der Gedenkstunde zur Aufbahrung von Gossip-Baumeister Richard Lugner im Stephansdom und der XXXLutz-Spot „Der Wahlkampf ist ein Kindergarten“ sind für öffentlich-rechtliche Medien und eine Demokratie leichter auszuhalten als das, was in Sachsen per Belangsendung durchgeht. Die AfD dürfte dort gewinnen.

Was meinen Sie?

Schreiben Sie mir: pp@plaikner.at