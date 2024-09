Immer mehr Wahl-Duelle für immer mehr Vorab-Wähler

Dies gilt ähnlich für Österreich, wo die Briefwahlstimmen ebenfalls rasant ansteigen – auf bereits 20 Prozent 2019. Viele, die vom Fernsehwettstreit beeinflusst werden sollen, haben längst gewählt. Wozu also das TV-Theater? Die Austro-Intensität gilt als global führend und bringt Sender, Politiker und Publikum an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Doch sie bietet eine einzigartige Möglichkeit, Kandidaten zu vergleichen. Dass sie mitspielen, liegt an der wachsenden Zahl Kürzest-Entschlossener.

Wenn Medien glauben, sie hätten Kontrolle über dieses Spiel, irren sie. Auch wenn es aufgrund der Gesamtzahl unglaublich wirkt, war das letzte TV-Duell im ORF das einzige zwischen Nehammer und Kickl. Der aufschlussreichste Infight ist so singulär wie in den USA. Die SPÖ beklagt also zu Recht diese High-Noon-Reihenfolge, die nicht der Sitzverteilung im Nationalrat aber den Umfragen entspricht. Deren Verbot vor der Wahl ist so unrealistisch wie eine Sendungsuntersagung. Weniger wäre vielleicht mehr, aber besser zu viel als nichts.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: pp@plaikner.at