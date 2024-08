Leitartikel: "Das Bemühen um einen ernsthaften sicherheitspolitischen Diskurs sollte sichtbar sein"

Was bleibt: viel Gemurkse mit Blick auf die nationale Sicherheit. Viele Fragezeichen. Ein ungutes Gefühl. Wohl wissend, dass nicht nur der Politik die Fantasie dafür fehlt, was jetzt passieren muss. Wohl wissend, dass es eben nicht nur einfache Antworten gibt. Aber wenigstens das Bemühen um einen ernsthaften sicherheitspolitischen Diskurs sollte spätestens jetzt sichtbar sein. Ist es aber nicht. Jedenfalls nicht wenige Tage nach dem vereitelten Anschlag.

Beginnen könnte man diesen Diskurs mit der Frage, wie gut wir überhaupt in Sachen Sicherheit, wo wesentliche Sicherheitsfragen an das Ausland delegiert werden, aufgestellt sind? Oder anders gefragt: Wie gehen wir mit den offensichtlichen Schwächen in der nachrichtendienstlichen Aufklärung um? Schließlich hat sich die Sicherheitslage in Österreich (und nicht nur hier) so bedrohlich entwickelt, dass es ohne massive Stärkung vor allem der Nachrichtendienste nicht gehen wird.

Wie lenken wir inmitten der bei diesem Thema besonders vergifteten Debatte das Augenmerk auf eine Messenger-Überwachung, die dem Hier und Jetzt angepasst ist? Ein Video mit dem vom 19-Jährigen geleisteten Treueschwur auf den IS spielte eine wesentliche Rolle, den Anschlagsplänen überhaupt erst auf die Spur zu kommen. Aber anders als die Überwachung von Telefonaten und SMS (mit richterlicher Genehmigung) ist die Messenger-Überwachung in Österreich nicht erlaubt. Es muss spätestens jetzt möglich sein, diese Debatte auch ohne die sofort im Raum stehenden Schlagworte „Massenüberwachung“ und „Missbrauchspotenzial“ zu führen. Die ÖVP drängt auf die Ausweitung der Befugnisse. Bedenken gibt es von den anderen Parteien und von Datenschützern. Die Sache ist verfassungsrechtlich sensibel.

Zweitens: Welche Ideen gibt es, um die diversen Social-Media-Plattformen in die Pflicht zu nehmen, die beispielsweise nichts bis wenig tun, um das Verbreiten von radikalen Botschaften einzuschränken? Drittens: Was wollen wir tun, um Sorge dafür zu tragen, dass andere unsere Lebensweise akzeptieren? Mit ein bisschen mehr politischer Bildung in einem System Schule, das das Fach „Politische Bildung“ bis heute gar nicht kennt? Viertens: Wann sehen wir hin und vor allem wie sehen wir hin mit Blick auf die Radikalisierung bei Jugendlichen, die hier in Österreich aufwachsen?

Die Lage im Land ist ernst. Sehr ernst sogar, wie der Innenminister erst dieser Tage wieder zu Protokoll geben musste.