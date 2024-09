Leitartikel: Polarisierung und Hass

Das ist gut so. Aber es ist noch nicht gut genug. Erst recht in Zeiten, in denen beispielsweise eine Diskussion rund um eine Brandmauer zur AfD, die eine Grenze ziehen will zwischen Demokratie sowie Rechtspopulismus und -extremismus, binnen weniger Tage nach dem Wahlabend in Ostdeutschland immer öfter als „Gerede“ abgetan wird. Jedenfalls als Politikersprech im rhetorischen Überbietungswettbewerb. Oder wenn es – wie wiederum in Österreich – die Diskussion über eine solche Brandmauer nie gab und stattdessen eine längst gelebte Regierungsbeteiligung auf Landes- und Bundesebene existiert. In Kärnten stellte die FPÖ den Landeshauptmann. In der Steiermark könnte sie ihn demnächst stellen.

Hierzulande wird diese Diskussion durch ein paar Wortspielereien seitens der ÖVP ersetzt, die maximal eine Brandmauer zu Herbert Kickl aufgezogen hat. Wohl wissend, dass es eine FPÖ ohne diesen Herbert Kickl nicht geben wird. Der Verweis auf die „vernünftigen Kräfte“ in der Partei ist lieb. Glaubwürdig ist er nicht. Einerseits. Andererseits: Die News-Umfrage zeigt auch: Was die Koalitionsvarianten betrifft, sind die Österreicherinnen und Österreicher am ehesten für Blau-Schwarz. Folglich oder gerade deswegen braucht es eine Auseinandersetzung darüber, wie man in einer Gesellschaft agiert, in der wie in Österreich 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler der FPÖ ihre Stimme geben oder 30 Prozent in Thüringen einer Partei, die als gesichert rechtsextrem gilt. Kann man Wählerinnen und Wähler der stimmenstärksten Partei außen vor lassen? Demokratiepolitisch ist das bedenklich. Jedenfalls genauso bedenklich wie die besonders kalkulierten Tabubrüche von AfD und FPÖ gleichermaßen. Wie der Singsang bei den Wahlkampfreden und die abfällige Sprache. Wie das Gerede von „wohltemperierten Grausamkeiten“ (Höcke) oder der Idee von Meldestellen für unliebsame Lehrer oder Journalisten (FPÖ).