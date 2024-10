Leitartikel: Vor Magnus Brunner liegen heikle Aufgaben

Dabei ist genau das passiert. Sehend und wohl auch wissend. Das Land ist nicht dem Untergang geweiht, aber dem Abgrund nahe, sollte das Haushaltsruder beim strukturellen (und eben nicht konjunkturellen) Haushaltsdefizit nicht herumgerissen werden. Die Inflation war lange Zeit eine der höchsten in Europa, die Wirtschaftslage ist heute eine der schlechtesten in Europa. Fehlende Strukturreformen, hohe Energiepreise, fehlgeleitete Migration, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, der Abbau von Industriearbeitsplätzen und kein Wachstum – all das trifft Österreich jetzt mit voller Wucht. Besser als Deutschland? Eine Erzählung, die lange Zeit mit Stolz vor sich hergetragen wurde, ist längst eine Erzählung von gestern. Stattdessen steht man schlechter da als ein wirtschaftlich schlecht dastehendes Deutschland. Auch das muss man erst mal hinbekommen.

Auch die Aussichten sind trüb. Gerade erst wurde die Konjunkturprognose stark nach unten korrigiert. Statt wenigstens erhoffter Stagnation oder gar einem mageren Plus von 0,3 Prozent steht ein zweites Rezessionsjahr in Folge bevor. Die Arbeitslosigkeit soll 2025 auf 7,2 Prozent klettern. Dazu „Angstsparen“. Die Sparquote liegt derzeit bei 11,4 Prozent, 2019 waren es 7,2 Prozent. Aber wie geht es weiter? Jetzt, da nach der Wahl die ersten Gespräche in der Hofburg „super“ gelaufen sind, die SPÖ dem Vernehmen nach eine neue Personaldebatte eröffnet und die ÖVP wohl noch mal überlegen wird, wie sie es tatsächlich mit der FPÖ halten möchte? Wer hat den wirtschaftspolitischen Kompass? Wer eine Vision für die Zukunft des Landes? Wer löst die kühnen Wahlversprechen in der harten Realität ein? Die Antwort wird sich über Monate ziehen. Wer auch immer die Führung übernimmt, muss ein Sparpaket verhandeln und Wachstumsanreize setzen, wohl wissend, dass für große Konjunktur­programme kaum Spielraum bleibt.