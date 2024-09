Der (immer gern spekulierende) Boulevard weiß bereits, dass sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für seinen Mann in Brüssel und für die neue Rolle starkgemacht hat. Das würde freilich auch bedeuten, dass sich die ÖVP am Ende nicht mehr auf die Versager in Brüssel in der EU-Migrationspolitik herausreden kann. Versäumnisse in Sachen Migration sind künftig jedenfalls auch Versäumnisse eines dafür zuständigen Österreichers.

Also Ende gut, alles gut? Es ist ein undankbarer Job, den Magnus Brunner demnächst innehat. Einer der schwierigsten Jobs, die in Europa zu vergeben waren. Es ist ein Spitzenjob in einem Schlüsselressort für Europa. Aufmerksamkeit und Scheinwerferlicht garantiert. Es ist ein Job, in dem es viel zu tun, aber wenig zu gewinnen gibt. Und es ist eine Ansage – vielleicht aber auch eine Verhöhnung (Achtung, Spekulation!) von Österreich seitens der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen –, nämlich das Ressort für Migration (und innere Angelegenheiten) einem konservativen Politiker aus einem Mitgliedstaat zu übertragen, der immer gerne und besonders laut gegen Brüssel wettert und gerade erst (und in guter Gesellschaft) gegen Teile des neuen Migrations- und Asylpakts der EU gestimmt hat.