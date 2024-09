Leitartikel: Der Ostdeutsche - Ein Erklärungsversuch

Doch mit welcher Überheblichkeit man über Ostdeutschland reden kann, ist beeindruckend. So viel Ahnungslosigkeit. So viel Nichtwissen. So viel Nichtwissenwollen. Vergesslichkeit. Etwa, dass 75 Prozent der berufstätigen Ostdeutschen zwischen 1990 und 1994 ihren Job wechseln mussten. In der Regel war es ein Wechsel in schlechtere Jobs. Für meine Eltern etwa war in dem Alter, in dem ich heute bin, die Berufslaufbahn beendet. Vorruhestand. Lebensleistung. Lebenserfahrung. Egal. Ihre Biografie war nichts mehr wert. Für mich 17-Jährige bedeutete der Mauerfall: neue Bücher, neue Hymne, neue Währung, volle Regale, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Selbstverantwortung. Eine Vervielfachung meiner Lebensmöglichkeiten. Wohlgemerkt nicht als langer Annährungsprozess. Sondern als brutale Transformation binnen eines knappen Jahres. Immer begleitet von Ängsten, Frust und Sorgen. Dazu Kränkungen, fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Bis heute. Ein Nährboden. Das Wahlergebnis ist auch, aber nicht nur, eine späte Abrechnung mit dieser Transformation und einer fehlenden Aufarbeitung. Das rächt sich jetzt. Gab es Anfang der 90er-Jahre die These, dass es drei bis fünf Jahre dauern würde, bis die Unterschiede zwischen Ost und West verschwunden sind, so zeigt sich heute: Viele haben sich nicht „plötzlich abgekoppelt“. Sie haben nie dazugehört.

Nach wie vor werden im Osten um 20 Prozent niedrigere Löhne als im Westen gezahlt. Vererbtes Vermögen? Gibt es so gut wie nicht. 90 Prozent des Eigentums in meiner Heimatstadt Leipzig gehört Westdeutschen. Eine Parteienbindung wie im Westen gibt es nicht. Ein unterschiedlich ausgeprägtes Naheverhältnis zu Russland hingegen schon – und sei es auch nur aus Dankbarkeit, dass wir in den russischen Läden hin und wieder ein paar Bananen kaufen durften. Das prägt. Auch ein Kinderleben. In einer Diktatur gelebt zu haben, vergisst man nicht. Das Aufwachen in einer Demokratie verlangt mehr als nur einmal schütteln und ein „Stellt euch nicht so an!“ Während Ostdeutsche in der Politik gut repräsentiert sind, fällt deren Teilhabe in Wirtschaft und Justiz mit bis zu vier Prozent bescheiden aus. In Medien und Kultur sind es acht Prozent.

Fühlen sich Menschen nicht repräsentiert und wahrgenommen, kann das zu Distanz führen – und zu einem irritierenden Wahlergebnis von Menschen, die sich als „Menschen zweiter Klasse“ fühlen. In Ostdeutschland sind das 60 Prozent.