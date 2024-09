Leitartikel: Abgrenzung zu Hetze als moralische Verpflichtung

Auch ein Jahr später geht es um Grundsätzliches, etwa welche Werte das Land in Zukunft prägen sollen. Die politische Rückschau zeigt: Der Versuch, eine rechtspopulistische Partei durch Regierungsverantwortung zu „zähmen“, ist gescheitert. Immer wieder und längst nicht nur in Wahlkampfzeiten führt die FPÖ rassistische und hetzerische Narrative in die politische Debatte ein und vergiftet, wohl kalkuliert, das gesellschaftliche Klima. Folglich bleibt Friedmans eindringliche Frage relevant: „Ist Hass eine Meinung?“ Auch dieser Frage muss sich die ÖVP, die sich zu einer christlich-sozialen Tradition bekennt, nach der Nationalratswahl stellen, wenn erneut die Möglichkeit einer Koalition mit der FPÖ – ob mit Kickl oder ohne Kickl – im Raum steht. Friedman befindet: Sobald Hass als legitimer Teil des politischen Diskurses akzeptiert wird, ist die Demokratie in ihrer Substanz gefährdet.

Sowohl AfD als auch FPÖ setzen auf eine ablehnende Haltung gegenüber Migration und europäischen Institutionen und auf ein allgemeines Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment und den Medien. Entscheidend ist der Umgang damit: Wie weit kann und darf eine demokratische Partei gehen, ohne mit Blick auf eine Zusammenarbeit ihre eigenen Werte zu verraten?

Deutschland hat vorerst eine Antwort gegeben. Die Brandmauer zur AfD steht. Noch. Das ist nicht nichts in Zeiten wie diesen. Denn längst gibt es auch die anderen Stimmen: „Rechts wird das neue Normal und aus den jungen Rechten werden ältere Rechte werden“, ist der deutsche Soziologe und Publizist Harald Welzer überzeugt. Schließlich zeigen die Zahlen der Landtagswahl in Brandenburg – wie auch schon in Thüringen und Sachsen – , dass gerade junge Menschen die AfD gewählt haben. Bei den 16- bis 24-Jährigen waren es rund 32 Prozent. Und dennoch stellt die AfD in keinem Bundesland die Regierung oder ist bzw. war – wie etwa in Österreich – in einer Regierungsbeteiligung. Eben weil sie vor allem wegen ihrer Radikalität jegliche Chance auf Akzeptanz durch demokratische Parteien verspielt hat.

Michel Friedmans bemerkenswerte Rede im Wiener Parlament im Mai 2023 war eine eindringliche Mahnung dafür, dass Erinnerungsarbeit nicht nur in den Rückspiegel blicken darf, sondern auch die Gegenwart im Auge behalten muss, und dass jede Generation aufs Neue für die Werte der Demokratie eintreten muss. Die Abgrenzung zu Hetze ist für ihn keine Frage des politischen Kalküls, sondern vor allem eine moralische Verpflichtung.