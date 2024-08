Leitartikel: Wirtschaftsparadies Österreich

Vielleicht ist an der Misere auch nur der ORF schuld. Ö3 läutet schon am Mittwoch verbal das Wochenende ein, und die Worte an Interviewgäste im „Morgenjournal“ auf Ö1 kommen wie das Amen im Gebet: „Danke, dass Sie sich so früh die Zeit für das Gespräch genommen haben.“ Der Blick auf die Uhr: sieben Uhr. Gut möglich also, dass sich „um diese Zeit“ der eine oder andere in diesem Land – insbesondere jene, die immer schon und zwar täglich „früh“ aufstehen – angesichts der salbungsvollen Worte die Augen reibt. Wahlweise vor Müdigkeit oder vor Verwunderung.

Wie auch immer. Das Thema Arbeit beschäftigt das Land. Ein bisschen jedenfalls. Aber nicht in der gebotenen Ernsthaftigkeit, die es erfordern würde. Dabei leben wir in einem Land, das in den vergangenen Jahren zunehmend an wirtschaftlicher Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit verloren hat. Wir leben in einem Land, in dem die Arbeitsproduktivität der Beschäftigten nicht steigt, sondern sinkt. Wir leben in einem Land, in dem Betriebe aufgrund von Personalmangel ihr Angebot zurückfahren müssen und sich wohl nur allzu gerne an die rosigen Zeiten des „Kriegs um die Talente“ zurückerinnern. Jetzt müssen sie die Sorge haben, nicht nur keine Talente, sondern überhaupt keine Arbeitskräfte mehr zu bekommen. Ein Beispiel: Die Anzahl der Betriebe mit Lehrlingsausbildung ist auf ein Langzeittief gesunken. Den größten Rückgang an betrieblichen Lehranbietern gab es in Gewerbe, Handwerk und Handel. Die Zahl der Lehrlinge im Gastgewerbe hat sich in nur 15 Jahren mehr als halbiert. Jede und jeder Fünfte bricht die Lehre ab.