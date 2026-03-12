Weltweiter Kunstmarkt wieder im Aufschwung

Vor allem Händler zeigten sich trotz steigender Betriebskosten und geopolitischer Unsicherheiten robust: 42 Prozent meldeten höhere Umsätze, und neue Galerien machten 42 Prozent der Aktivitäten aus, während nur 25 Prozent geschlossen wurden.

Auch der Anteil von Künstlerinnen wuchs: Werke von Frauen machten 37 Prozent des Umsatzes aus. Im Jahr 2018 lag der Anteil noch bei 28 Prozent. Die Online-Verkäufe hingegen gingen auf 9,2 Milliarden US-Dollar zurück (minus elf Prozent) und erreichten damit den niedrigsten Stand seit 2019.

Die USA blieben mit 44 Prozent der größte Markt, gefolgt von Großbritannien mit 18 Prozent und China mit 14 Prozent. Frankreich konnte seinen Anteil auf acht Prozent steigern und bleibt damit der größte Markt innerhalb der EU. Die Umsätze in Deutschland gingen um zehn Prozent zurück, in Italien um zwei Prozent.