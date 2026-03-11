Gustave Courbet: Freiheit, Gleichheit, Kunst

Das Leopold Museum widmet dem französischen Maler nun eine umfassende Ausstellung. Und beim Gang durch die Räuml ichkeiten mit Museums­direktor Hans-Peter Wipplinger wird die Bedeutung des Künstlers für die Malerei bis zur Moderne erkennbar. Keineswegs ist sie jedoch auf diesem Akt-Torso begründet, der bis in die 1990er-Jahre nicht öffentlich gezeigt wurde. Zudem ist die Akt-Malerei nur ein geringer Teil seines Schaffens.

„Courbet war nicht nur eine herausragende Persönlichkeit, was seine Kunst betrifft, sondern auch im kulturgeschichtlichen Kontext hinsichtlich des Autonomiestatus des Künstlers von Bedeutung. Auch hat er in Bezug auf seine experimentelle Maltechnik viel verändert“, macht sich Wipplinger an die Einordnung. „Er war für die Impressionisten und für viele Künstler der Moderne enorm wichtig. Cézanne nannte ihn seinen Meister.“ „Er liebte es zu provozieren. Er hat gegen staatliche, religiöse, aristokratische Strukturen aufbegehrt. Die großen Schlagworte ,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit‘ prägten sein Denken und seine Persönlichkeit.“