Spitzentöne: Die Josefstadt nach Föttinger

Prinzipiell ist es ja meine Aufgabe, mehr zu wissen als die Konkurrenz, damit Sie mehr wissen als die Leser der Konkurrenz. Andererseits wird kein halbwegs ehrbarer Journalist alles schreiben, was er weiß oder zu wissen glaubt. Er würde sich sonst unter die Denunzianten und Aufhetzer einreihen, die sich ihre Mindestsicherung in der Kryptowährung Klick auszahlen lassen.

So dramatisch ist die Situation im gegenständlichen Fall gottlob nicht. Ich weiß nur etwas, nach dem es die Mehrheit hiesiger Theaterfreunde verlangt: nämlich den kompletten Spielplan, mit dem die im September antretende Josefstadt-Direktorin Marie Rötzer dem Schatten ihres Vorgängers Herbert Föttinger zu entrinnen hofft. Ich bin diesbezüglich guten Mutes, zumal ich von der aus St. Pölten Zuwandernden viel halte. Aber Spielpläne haben es an sich, dass ihre Gestalter sie zum ihnen genehmen Zeitpunkt bekanntgeben wollen.

Lassen Sie mich also die Kompromissfassung wählen: Ich erzähle Ihnen allerhand, aber nicht alles.