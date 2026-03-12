Raoul Schrott über den Druck des Zeitgeists

Herr Schrott, in Ihrem Gedichtband „Zeitgeist. Über uns, jetzt“ sind Untergangsszenarien das zentrale Thema. Leben wir in einer Zeit der Apokalypse?

Lassen wir das erst einmal dahingestellt sein, indem zuerst die Gedichte dieses Bandes entstanden. Und da man als Dichter so etwas wie das Sensorium der Spezies ist, war überall eine Endzeitstimmung spürbar. Eines der ersten Gedichte entstand auf dem Weg nach Albanien, vorbei an überfluteten Feldern und Tälern. Gleichsam Topografien des Untergangs. Die dann plötzlich den Fokus meines Blickwinkels auf die Welt bildeten, in der sich dann Szenen des Untergangs in allen möglichen Erscheinungsformen zeigten.

Die Gedichte auf bestmögliche Weise auf den Punkt bringen, weil sie die konzentrierteste Form des Nachdenkens sind, indem man Bilder auf Sprache setzt, die musikalisch wird. Man benutzt dafür also all unsere Sinne – um einen Moment zu beschreiben, in dem alles mit allem zusammenhängt. Bis ich mich schließlich fragte, was die Gedichte eigentlich alles gemeinsam haben? So kam ich auf den Zeitgeist, von dem ich zunächst nicht gewusst hätte, ob er per se gut oder schlecht ist? Nur, dass er auch apokalyptische Szenarien benutzt, um sich in Szene zu setzen.

Und was ist er?

Mich hat überrascht, dass jeder Intellektuelle, der sich damit auseinandersetzte – Goethe, Schiller, Hölderlin, um nur ein paar Namen zu nennen –, den Zeitgeist bedrückend fand, weil er durch seine Dominanz einen „bleiernen Druck“ ausübt, der zu Verhaltenskonformität führt, zu stereotypem Denken, zu reinem Mitläufertum. Gegen das sich schlecht wehren ist.

Historisch gesehen nahm sein moralisches Biedermeiertum die Stelle des immer weniger relevant werdenden Christentums ein, das bis dahin eine gesellschaftlich verbindliche Ethik vorgegeben hatte. Statt dem Herrgott setzte man den Knigge des Zeitgeists mit seinen Benimm-, Denk- und Sprachregeln. Herder*, der den Zeitgeist „das Joch des Jahrhunderts“ nennt, ordnete ihn ein zwischen der Mode und dem Parteigeist – der mit seinen blockartigen Abstimmungen anstelle von freiem Parlamentarismus die österreichische Politik ganz gut charakterisiert.