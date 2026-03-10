Die Premiere von Mozarts „La Clemenza di Tito“ an der Wiener Staatsoper

Wie sich dieser Stoff aufregend auf die Gegenwart projizieren lässt, demonstrierte Peter Sellars bei den Salzburger Festspielen 2017 im ersten Jahr von Markus Hinterhäusers Intendanz. Sieben Jahre später zeigte Robert Carsen diese Oper in Salzburg als furiosen aktuellen Thriller. Den Sturm aufs Washingtoner Kapital transferierte er nach Rom.

Wie gut diese Mozart-Oper zu unserer Gegenwart passt, lässt sich in dieser Neuproduktion nur schwer erschließen. Denn Lauwers ersetzt Personenführung mit Tanzeinlagen. Das überschreitet die Peinlichkeitsgrenze, etwa, wenn Kaiser und Hofstaat mit den Händen fuchteln und in eine Art naiven Freudentanz verfallen. Kellner und Köche stolpern und springen ihrem Vortänzer hinterher, ob die Bewegungen zur Musik passen, ist egal. Hier ist Gymnastik angesagt. Im zweiten Teil hat es sich dann weitgehend ausgeturnt. Gegen Ende überwiegt das Rampen-Steh-Theater. Der Anschlag auf den Palast wird mit einem Ausschnitt aus Sergei Eisensteins Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ überblendet.