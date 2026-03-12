„Care Matters“ in der Albertina: Unsichtbares sichtbar machen

Fürsorge, Pflege und Sorgearbeit bilden das Fundament sozialer Gemeinschaften. Dennoch bleibt ihre gesellschaftliche und ökonomische Anerkennung oft gering. Die Ausstellung stellt deshalb grundlegende Fragen: Warum wird Care-Arbeit weiterhin überwiegend von Frauen geleistet? Und weshalb erfährt sie trotz ihrer zentralen Bedeutung so wenig Wertschätzung?

Bereits der französische Schriftsteller Albert Camus beschrieb 1942 – in Bezug auf Gedanken des Philosophen Martin Heidegger – die „einfache Sorge“ als Ursprung allen Handelns. Dieser doppelte Bedeutungsrahmen von „sorgen“ – emotionales Sich-Sorgen und praktische Fürsorge – bildet auch den theoretischen Hintergrund der Ausstellung.