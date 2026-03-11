Amador & Comploj: Multisensorisches Kunsterlebnis

Was die präsentierten Positionen eint: Sie sind gewissermaßen Künstler auf zweitem Bildungsweg. In Anbetracht der Qualität des Gezeigten tut das jedoch nichts zur Sache. Robert Comploj, ursprünglich gelernter Tischler, versteht sich längst als Bildhauer – seinen Werkstoff Glas verwandelt er in einem meditativen, choreographischen Schaffensprozess in organische Formen. Juan Amador, Österreichs erster 3-Sterne-Koch, findet in seiner Malerei eine Auszeit vom Alltag. In einem vielschichtigen Malprozess eröffnet der „Meister der Saucen“ durch zu „soßiger“ Konsistenz verdünnte Ölfarben malerische Lichträume. In symbiotischer Wechselwirkung einen die Künstler ihr Verständnis für Form und Farbe. Dadurch entsteht ein künstlerischer Dialog, der für sich spricht. Der feierlichen Eröffnung durch Rechtsanwalt Gerald Otto folgte ein kulinarisches Verwöhnprogramm aus Amadors Sterne-Küche. Das Plädoyer der Anwesenden: Ein Kunstgenuss für alle Sinne!

Unter den Gästen der Vernissage waren unter anderem Christian Kaiser (Palo Capital Maganement), Brigitte Löw-Radeschnig (Sammlerin), Jakob Grabmayr (CEO Grabmayr Estate), Georg H. Jeitler (Thornton Austria Advisory)