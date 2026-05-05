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13 Stunden Elektro-Festival in Wien am "längsten Samstag"

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DJ Fisher sorgt für die Töne zum Sonnenuntergang
©Gianni Gallant, APA, Red Bull
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Der längste Tag des Jahres, der 21. Juni, fällt heuer auf einen Sonntag. Am "längsten Samstag" davor findet in sieben Städten das Red Bull Midsummer statt, darunter auch Wien: Von 10 bis 23 Uhr verwandelt sich die Galopprennbahn Freudenau in ein Open-Air-Festival für elektronische Musik. Als Headliner ist der australische DJ Star Fisher bestätigt, wie es in der Ankündigung hieß.

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Gefeiert wird parallel auch in Tokio, Mumbai, Berlin, London, New York City und Los Angeles. Über Video-Streams werden die einzelnen Events in Echtzeit miteinander verbunden: Aus sieben Dancefloors soll so "ein gemeinsamer globaler Midsummer-Moment" entstehen, hieß es.

Neben Fisher - internationale Bekanntheit erlangte er mit der Single "Losing It", die für einen Grammy nominiert war - als "Sunset-Headliner" sorgen u.a. der kalifornische DJ Max Styler, das elektronische Pop-Duo Roya aus Dänemark sowie Marten Hørger, Maruwa, Mike Momburg und Vivienna für die entsprechenden Sounds. Neben dem DJ-Programm verspricht der Veranstalter ein ganztägiges Erlebnis mit u.a. Picknick, Lichtinstallation und Disco-Workout, "um die Sonne in all ihren Phasen zu feiern".

(S E R V I C E - https://www.redbull.com/at-de/events/red-bull-midsummer-oesterreich/ )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Red Bull/Gianni Gallant/Gianni Gallant

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