Norwegens ESC-Starter verlor bei Auftritt Stimme

Zu Hause in Norwegen habe er sofort einen Spezialisten aufgesucht: "Ich nenne ihn 'Zauberer' - aber er arbeitet eigentlich als Akupunkteur in einer Muskel- und Stimmklinik in Oslo." Außerdem habe er sich selbst Ruhe verordnet. Nun hoffe er, rechtzeitig zu seinem Auftritt wieder ganz fit zu sein.

Lovv tritt mit "Ya Ya Ya" kommende Woche beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest (14. Mai) in Wien an. Er sei am Montag in der Bundeshauptstadt angekommen und nun bereit für die Proben am Dienstag, teilte der Sender NRK auf dpa-Anfrage mit.