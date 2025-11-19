Hermann Staudinger: "Räume zu schaffen, ist eine lohnende Tätigkeit"

Der laue Wind lässt das verbliebene Herbstlaub des Baumes im Licht der bereits tief stehenden Sonne gülden funkeln. Ein leuchtender Glanz, der sich im Inneren des angrenzenden Backsteinhäuschens – unabhängig von Jahreszeit und Sonnenstand – fortsetzt. Seit Mitte der 90er-­Jahre hat Hermann Staudinger hier, im 16. Wiener Gemeindebezirk, sein Atelier. Vor wenigen Jahren verlegte er seine Schaffensstätte vom Haupthaus in das kleine Haus im Innenhof. Vom regen Treiben des unweit gelegenen Brunnenmarkts bekommt man hier nichts mit. Ein verwunschenes Kleinod inmitten der Großstadt, das die Ruhe bietet, die er zum Arbeiten braucht.

Bei all dem Funkeln drängt sich natürlich eine obligate Frage auf: Ist hier alles Gold, was glänzt? „Nächste Frage“, winkt er lachend ab. „Tatsächlich ist das meiste 24 Karat Feingold – auch die matt erscheinenden Arbeiten sind aus echtem Gold. Letztlich ist es eine Frage der Vergoldungstechnik, ob ein Bild glänzt oder nicht.“ Ein Einbruch lohne sich aber nicht. Die Grammatur des verwendeten Blattgolds, das weit dünner als ein menschliches Haar ist, sei zu vernachlässigen.

Nicht so die Arbeitszeit: Je nach Format sind es in etwa ein bis zwei Monate, die er an seinen „Goldgrundprägungen“ arbeitet. „Zunächst vergolde ich eine Weichholzplatte, die als Bildträger dient“, erklärt der Künstler anhand eines Waldmotivs, das beim Betreten des Ateliers sogleich ins Auge fällt und im Dämmerlicht leuchtend changiert. „Im nächsten Schritt wird eine bearbeitete Fotografie auf Papier über den vergoldeten Bildträger gespannt, ehe die eigentliche Arbeit beginnt.“ Das Motiv ist weder gezeichnet, noch gemalt: „Mittels Abertausender kleiner Bleistiftstriche werden die schwarzen Stellen der Papiervorlage durch Druck auf das Gold gepaust, ohne dass Farbe übertragen wird.“ Die dadurch im Gold entstehende, reliefartige Struktur bricht das einfallende Licht und sorgt letztlich für die typische Tiefe dieser Werkgruppe.