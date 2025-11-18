John Irving: „Amerika ist keine Demokratie mehr“

Dass Interviews mit einem der Größten der Gegenwartsliteratur etwas Besonderes sind, muss nicht eigens angemerkt werden. Doch im Fall von John Irvings jüngstem Roman „Queen Esther“ bekommt das Gespräch noch eine andere Dimension. Denn die 550 Seiten sind ein passioniertes literarisches Plädoyer gegen Antisemitismus.

Seine Heldin, Esther Nacht, wird 1905 in Wien als Tochter jüdischer Eltern geboren. Hanna, ihre Mutter, „wusste, dass der Antisemitismus langsam und unterschwellig im Vormarsch begriffen war“, schreibt Irving im Roman. Die Familie emigriert nach Amerika. Der Vater stirbt auf der Überfahrt. Dann passiert in der neuen Heimat das Unfassbare: Zwei amerikanische Judenhasserinnen erschlagen die junge Mutter und bringen die dreijährige Esther in ein Waisenhaus. Am Ende wird Esther zu einer Art Volksheldin in Israel.

Schon im April 2023 kündigte Irving im Interview mit News den Roman an. Die ersten acht und das letzte Kapitel waren fertig: Irving beginnt jeden seiner Romane mit dem Finale. Für ihn stand von vornherein fest, dass das Israel des Jahres 1981 der Schauplatz für das letzte Kapitel sein werde: In diesem Jahr hatte er selbst zum ersten Mal das Land seiner Heldin bereist. Sechs Monate später rückte Israel durch den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 in den Fokus. Logisch, dass man das Gespräch nun dort fortsetzt, wo das letzte geendet hat.

News erreicht Irving per Zoom in seinem Arbeitszimmer in Toronto. Aus den vereinbarten 50 Minuten werden eineinhalb Stunden über den immer stärker werdenden Antisemitismus, Boykottmaßnahmen gegen Israel, Trumps Bereitschaft, das Kriegsrecht auszurufen, und Katzen in Jerusalem.

Mr. Irving, Ihr Roman ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Antisemitismus. Hätten Sie die Aktualität des Themas vor dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 für möglich gehalten?

Aktualität interessiert mich nicht, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand genug über die Gegenwart weiß, um in einem Roman davon zu erzählen. Mich interessieren historische Romane. Wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, sieht man die Dinge klarer. Und wie bei jedem meiner vergangenen Romane habe ich auch bei diesem mit dem letzten Kapitel begonnen. Ich wusste, dass es 1981 in Israel enden wird – das Jahr, in dem ich dort war.

Wie der Schriftsteller Jimmy Winslow im Roman …

Ich wollte, dass alles authentisch ist, was er erlebt. Auch meine Lieblingsverleger in Europa waren Juden und mein Übersetzer in Israel war ein Holocaust-Überlebender. Ich war so ahnungslos wie Jimmy, als ich damals dort war. Auch was er in Wien erlebt, ist authentisch.

Jimmy wird während seines Aufenthalts in Israel mehrmals mit dem Satz „From the river to the sea“ konfrontiert. Eine Muslima sagt sogar noch „Wir werden sie (die Juden, Anm.) vernichten.“ Haben Sie diesen Aufruf gehört, als sie 1981 in Israel waren?

Immer wieder. Als Schriftsteller habe ich immer mein Notizbuch dabei und ich schreibe auf, was die Leute sagen. Aber damals wusste ich nicht, dass ich das einmal in einem Roman verwenden würde. Ein Palästinenser, dem ich immer wieder begegnet war, sagte: „Wir werden sie eliminieren.“ Später, als ich begann, über einen neuen Roman nachzudenken, stützte ich mich natürlich sehr stark auf diese Notizen.

Warum sind Sie vor einem Jahr noch einmal nach Israel gereist?

Um die Fakten zu checken. Meine israelischen Freunde schrieben mir Anfang 2023, ich solle besser sofort kommen, weil sich die Lage zuspitze und ich dann vielleicht nicht mehr einreisen könne. Aber ich sagte: „Nein, das bringt mir noch nichts.“ Denn ich wollte, dass sie meinen Roman gelesen haben, wenn ich komme. 43 Jahre, nachdem ich dort gewesen war, kannte ich noch immer die Wege in Israel, die Jimmy im Roman zurücklegt, ich bin ziemlich gut, mir Wege einzuprägen. Aber bei manchen fehlte mir die visuelle Erinnerung, also musste ich sie mir noch einmal ansehen. Aber ich fühlte mich schuldig, als ich im Juli 2024 dort war, denn da war es bereits Kriegsgebiet. Der Krieg mit Gaza hielt an. Die Probleme mit dem Libanon, mit der Hisbollah, mit den Siedlungen im Westjordanland wurden immer schlimmer.

Weshalb fühlten Sie sich denn schuldig?

Weil es keine Touristen in der Altstadt von Jerusalem gab, sie war menschenleer. Meine Arbeit war plötzlich sehr einfach. Hier in Toronto stellte ich mir vor, wie lange man für gewisse Wege braucht. Denn normalerweise kann man kaum durch das muslimische Viertel gehen, weil die Via Dolorosa direkt hindurchführt, und christliche Touristen bleiben an jeder Station des Kreuzwegs stehen. Es war fast unmöglich, in die Grabeskirche Christi zu kommen, weil alles voller Touristen war.

Nicht aber im Juli 2024. Ich konnte mir alles aus nächster Nähe ansehen. Das war sehr beunruhigend. Es mag wie Ironie klingen, aber ich musste nichts an meinem Roman ändern. Das Einzige, was ich hinzugefügt habe, war eine Katze. Als ich zum ersten Mal dort war, wichen die Katzen den Menschenmassen aus. Aber diesen Juli suchten sie in der kühlen Kirche Schutz vor der Hitze der Wüste.