Spitzentöne: Ein Land auf dem Weg in die kulturpolitische Verwahrlosung

Dass sich dieser Grundkonsens zu verabschieden beginnt, halte ich für eine Katastrophe. Die NEOS ordne ich nicht unter den bündnisfähigen Kräften ein. Die heutige Außenministerin hätte uns seinerzeit um ein Haar den Volkskanzler eingewirtschaftet, als sie die Koalitionsverhandlungen verließ.

Aber die ÖVP unter dem uncharismatischen, aber pragmatischen Stocker: Die war lang eine Art Stabilisator der wankenden Regierungskonstellation. Da ging es los, keineswegs unverschuldet, aber unverhältnismäßig. Wögingers Intervention parteienübergreifende Tagesroutine zu nennen, ist noch ein Euphemismus.

Und jetzt Mahrer! Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Mann ist ein unterhaltungszirzensischer Unglücksfall, über Jahre dilettantisch beraten und mit seiner Ämteranhäufung eine Dauerpointe unter gewitzten Staatsbürgern. Aber er war auch hauptverantwortlich für den Ausstieg der ÖVP aus den Koalitionsverhandlungen mit Kickl. Jetzt haben ihn auch die eigenen Leute gestürzt, und zwar überwiegend diejenigen, denen er in die blau-schwarzen Träume gegrätscht ist.

Und wenn jetzt das Kammersystem insgesamt zur Debatte steht, so mag sich das unter substanzlosem Reform-Blabla schick ausnehmen. Aber die Sozialpartnerschaft, die uns sicher durch die Verwerfungen der Zeit geführt hat, ist dann am Ende. Folgerichtig steht nun auch die Autonomie der Bundesländer zur Diskussion. Ich möchte mir aber die Folgen nicht ausmalen, wenn das rote Wien als Argument gegen den sich aufbauenden Ungeist auf halblaut geschaltet wird.