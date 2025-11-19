Wie Erfolgsautor Frank Schätzing genüsslich den Weltuntergang bewirtschaftet

Redundanz hat ihm noch niemand vorgeworfen. Der Kölner Frank Schätzing hat 2004 mit dem dystopischen Umweltthriller „Der Schwarm“ sein millionenschwer vergoldetes Glück gemacht, 2011 die aktuelle Apokalypse im Nahen Osten samt Krise der Medien zumindest skizziert, sich 2018 der KI zugewandt und im Vorjahr einen Historienthriller aus dem 13. Jahrhundert publiziert.

Doch selbst diese Systematik des Unvorhersehbaren unterläuft Schätzing in seiner jüngsten Neuerscheinung: „Spaceboy. Über David Bowie. Über mich“ ist die hoch persönliche und doch kundige Verfallenheitserklärung an eine lebensverändernde Gestalt. In seinem großzügig ausgestatteten Tonstudio ein Stockwerk unter Köln beantwortete der avancierte Musiker auch persönliche Anfragen.

Wenn man Ihr Studio sieht, scheint die Musik eine Art Zweitexistenz für Sie zu sein, richtig?

Nein, sie ist vor allem kostenintensiv, fast ruinös. Aber sie ist die größte Liebe meines Lebens, seit ich im Alter von zwölf das erste Mal David Bowie hörte. Musik als Sprache, die deine Gefühlswelt direkt unter Umgehung des Intellekts erreicht, war für mich immer erste Wahl. Es hat dann nicht geklappt mit der Rockstar-Karriere, so what – Schriftsteller ist auch nicht schlecht.

Aber bis heute mache ich Musik und habe mir vor zwölf Jahren dieses Studio im Keller bauen lassen, um ordentlich Krach machen zu können. Wenn keine Plattenfirma hinter dir steht, die dich produziert, musst du eben ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist es wert. Ich wohne hier oben im Haus und fahre mit dem Fahrstuhl entweder in mein Büro, um Bücher zu schreiben, oder ich fahre noch eins tiefer, hier in mein kleines Studio und nehme auf.

Sie scheinen insgesamt ein vielseitiger Mensch zu sein, Ihre Themen changieren vom 13. Jahrhundert in eine umweltdystopische Zukunft, vor elf Jahren haben Sie Israel thematisiert. Der Donna-Leon-Typ, der Commissario Guido Brunetti bis an den Rand des Grabes entwickelt, sind Sie offenbar nicht.

Dafür sind Venedigs Kanäle auf Dauer doch zu flach. Wenn du die einmal ausgelotet hast, watest du auf der Stelle. Mit der Welt verhält es sich ganz genauso. Ich finde das Universum viel zu spannend und vielschichtig, um immer über das Gleiche schreiben zu wollen.

Nun bezeichnen Sie den Moment, in dem der Musiklehrer „Space Oddity“ aufgelegt hat, als Urknall Ihres Lebens …

Ja, stimmt. Ich war ein aufgewecktes, fröhliches Kind, in der Volksschule förderte man unsere musischen Begabungen. Und dann kam ich aufs Gymnasium, eine düstere Leistungsschmiede mit jeder Menge Altnazis. Dort versuchten sie uns einzutrichtern, Musik, Zeichnen, Schreiben und Fantasieren seien nicht gefragt.

Wir sollten nicht träumen, sondern pauken, was einem auskömmlichen Lebenswandel förderlich sei. Zudem war ich ein kleiner, schmächtiger, lange kindlicher Typ, was mich nicht gerade für die Mitgliedschaft in coolen Cliquen prädestinierte. Ich hatte zwar einen Superlauf bei Mädels, aber nur insofern, als sie sich bei mir über ihre Typen ausheulten, mit der schönen Begründung: »Weil du nichts von einem willst.«