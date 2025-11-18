Salzburger Festspiele: Roxane Duran ist die neue Buhlschaft

Die 1993 in Paris geborene Schauspielerin Roxane Duran, französische und österreichische Staatsbürgerin, ist die neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele. Sie folgt 2026 im dritten Jahr der „Jedermann“-Inszenierung des Kanadiers Robert Carsen als Gefährtin von Protagonist Philipp Hochmair auf Deleila Piasko, die diese Rolle zwei Saisonen lang verkörperte. Das wurde am Dienstag in Wien bekanntgegeben.

Es wird die erste deutschsprachige Theaterrolle der zweisprachig aufgewachsenen Tochter einer Österreicherin, die sich an „Sommer in meiner Schulzeit“ erinnerte, die „von den Salzburger Festspielen geprägt“ waren. Sie habe den „Jedermann“ zwar nie gesehen, „habe aber nie gedacht, dass man das als Halbfranzösin machen dürfte“, sagte sie bei der Präsentation und zeigte sich „sehr geehrt“ über das Angebot, das ihr Carsen vor ein paar Wochen bei einem Treffen in Mailand unterbreitete, wo er gerade „Così fan tutte“ an der Scala inszenierte.

Carsen, der sich derzeit „außerhalb von Europa“ befindet, schickte ein schriftliches Statement, das Dramaturg David Tushingham verlas. „Sie war eine Schauspielerin, die er bereits länger am Radar hatte“, versicherte Tushingham. „Welche Rollen er gesehen hat, kann ich leider nicht sagen.“