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Kevin Jonas schickte Brüdern versehentlich Nacktfoto

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Missgeschick im Badezimmer
©Getty Images North America, APA, THEO WARGO
US-Sänger Kevin Jonas (38) hat seinen Brüdern Nick (34) und Joe (37) sowie weiteren Freunden versehentlich ein Nacktfoto geschickt. Er habe für einen Gruppenchat, in dem sich die Brüder mit ihren Freunden über Football austauschen, eine Nachricht über einen neuen Quarterback vom Fernseher abfotografiert, berichteten Nick und Joe Jonas den Zuhörern ihres Podcasts "Hey Jonas!". Kevin Jonas führt fort: "Auf dem Foto sind Spiegel zu sehen, und ich habe es nicht bemerkt."

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Es sei im Badezimmer gewesen, als er das Foto gemacht habe, bevor er unter die Dusche ging. Joe Jonas erklärte, dass sein älterer Bruder einen großen Fernseher im Badezimmer habe, der "von Spiegeln umgeben" sei. Während Kevin beschämt und Nick eher schadenfroh lachte, beschrieb Joe das gepostete Foto: "Da ist ein großer Fernseher und direkt darunter ein Spiegel, und man sieht nur deinen Schwanz." Kevin habe ihnen und den anderen Freunden im Chat danach panisch geschrieben, dass sie den Textverlauf löschen sollten. "Das hätte so viele andere Richtungen nehmen können. Oh mein Gott!", sagte Kevin.

Die drei Brüder gründeten 2005 die Pop-Band Jonas Brothers und wurden damit schnell zu Teenie-Idolen. 2013 löste sich die Gruppe auf, feierte jedoch 2019 mit dem Album "Happiness Begins" ein Comeback.

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