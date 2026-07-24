Angeschlagener Bon Jovi bricht Konzert in New York ab

"Werft eure Eintrittskarten nicht weg. Ich werde mir etwas überlegen, okay?", rief Bon Jovi demnach in die jubelnde Menge. "Aber für heute Abend muss ich kürzertreten." So gab es nur 14 statt 23 Songs zu hören.

Der Frontmann der US-Rockband Bon Jovi hatte sich 2022 einer Stimmbandoperation unterzogen, gefolgt von einer Reha. Während dieser Zeit war die Band nicht auf Tournee gegangen. Ende vergangenen Jahres kündigte sie dann die "Forever-Tour" an. "Ich bin vollständig genesen", sagte Bon Jovi vor Beginn der Tournee dem Magazin "People". Es habe länger gedauert als erwartet, "aber es musste richtig gemacht werden. Wir haben nie den Glauben verloren."

"Jon Bon Jovi wandte sich von der Bühne aus an die Fans und erklärte, er habe mit einer Nasennebenhöhlenentzündung zu kämpfen gehabt, was zum vorzeitigen Ende der Show geführt habe", zitierten die Magazine "Rolling Stone" und "People" aus einem Statement des Managements. Der Sänger habe zuvor mehrfach betont, "dass es für die Band eine große Freude sei, wieder Live-Konzerte zu geben".

Der abgebrochene Auftritt am Donnerstag war bereits das achte ausverkaufte Konzert in der berühmten Halle seit 7. Juli. Während der Show sang der Grammy-Gewinner gemeinsam mit Train-Frontmann Pat Monahan noch den Hit "Livin" On a Prayer" aus dem Jahr 1986, dann war Schluss. Bevor Bon Jovi die Bühne verließ, habe er die Band umarmt und den jubelnden Fans als Geste den Daumen nach oben gezeigt, schrieb "Rolling Stone".

Ein weiteres Konzert im Madison Square Garden ist am Sonntag geplant. Im August und September stehen dann Auftritte in Europa auf dem Plan - in Edinburgh, Dublin und London.