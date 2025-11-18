Kärnten Connects Wien: Neue Südbahn und Netzwerkinitiative rücken Regionen näher zusammen

Wien und Kärnten intensivieren ihre Zusammenarbeit. Beim Netzwerkevent „Kärnten Connects Wien“, veranstaltet von Lanner Media im Kelsen im Parlament, stand die künftige wirtschaftliche Entwicklung entlang der neuen Südbahn im Fokus.

Ab 2030 soll die Zugverbindung zwischen Klagenfurt und Wien auf 2 Stunden und 40 Minuten verkürzt werden. Die Initiatoren Andreas und Sebastian Lanner sehen darin einen Ausgangspunkt für neue Dynamiken zwischen Alpenraum und Hauptstadt.