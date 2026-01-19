Juristenball 2026: Programmvorstellung beim Pressefrühstück

Beim Pressefrühstück zum Juristenball im Hotel Le Méridien präsentierten Veranstalter und Mitwirkende das Programm für den Ball am 14. Februar. Neben klassischen Elementen setzt die Veranstaltung auf neue Akzente: musikalisch, visuell und thematisch.
Ausverkaufter Ball
Der Juristenball 2026 ist ausverkauft. Diese Nachricht stand im Mittelpunkt des Pressefrühstücks am 19. Januar im Hotel Le Méridien in Wien. Juristenverbandspräsident Alexander T. Scheuwimmer und das Organisationskomitee unter der Leitung von Reinhard Hohenegger informierten über Ablauf, Programm und Schwerpunkte des Balls, der am 14. Februar in der Wiener Hofburg stattfindet.
Gastgeber des Vormittags waren Hans Peter Soller und Katharina Kreiner vom Hotel Le Méridien, das für den Empfang ein umfangreiches Frühstück vorbereitet hatte.
Valentinstag als Leitmotiv
Das diesjährige Motto orientiert sich am Veranstaltungstermin: Der Juristenball fällt 2026 auf den Valentinstag. Entsprechend steht die visuelle Gestaltung unter dem Zeichen von Liebe und Freundschaft. Die Corporate Identity reicht vom Plakat bis zur Dekoration. Rote Herzen in unterschiedlichen Größen und Farbtönen sollen die Hofburg prägen.
Scheuwimmer sprach von einem bewussten inhaltlichen Ansatz. Ziel sei es, mit dem Motto Geschichten zu erzählen, die Freude bereiten. Die thematische Ausrichtung biete dafür einen passenden Rahmen.
Klassische Eröffnung und zeitgenössische Akzente
Die Eröffnung des Balls übernimmt Kammersänger Clemens Unterreiner mit der Arie „Dunkelrote Rosen“ aus der Operette „Gasparone“ von Karl Millöcker. Die künstlerische Leiterin Marika Lichter stellte den musikalischen Auftakt als bewusste Einstimmung auf den Abend vor.
Die Mitternachtseinlage greift einen aktuellen Anlass auf: Im Vorfeld des Eurovision Song Contest, der im Mai in Wien stattfindet, präsentiert Kayla Krystin ihren Song „i brenn“, mit dem sie im ORF-Bewerb „Vienna Calling“ antritt. Es folgt ein Auftritt von Johnny Logan, dreifacher Gewinner des Eurovision Song Contest.
Ballgeschenke und Debütantinnen
Elisabeth Koller-Galler von Ciro stellte das Debütantinnen-Krönchen vor, das in diesem Jahr von Leonie Baumgartner entworfen wurde. Auch die Schneekugel für den Juristenball 2026 wurde präsentiert.
Die Damenspende stammt erneut von Gmundner Keramik, die Herrenspende von Vossen. Beide Unternehmen sind seit mehreren Jahren Partner der Veranstaltung.
Traditioneller Ablauf, vielfältiges Musikprogramm
Der Juristenball gilt als einer der traditionsreichsten Bälle Wiens und lässt auch 2026 die klassischen Elemente nicht aus. Dazu zählen die Eröffnung durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer, der Einzug der Ehrengäste, die Mitternachtsquadrille und das Walzerprogramm.
Musikalisch bespielen mehrere Ensembles die Säle der Hofburg. Im Festsaal wechseln sich das Carl-Michael-Ziehrer-Orchester und die Pepe Allstar Band ab. Weitere Programmpunkte verteilen sich auf Zeremoniensaal, Metternichsaal, Rittersaal und Geheime Ratstube. Auch DJ-Formate, das Justizclubbing sowie eine Karaoke-Bar sind Teil des Konzepts.