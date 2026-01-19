Juristenball 2026: Programmvorstellung beim Pressefrühstück

Der Juristenball 2026 ist ausverkauft. Diese Nachricht stand im Mittelpunkt des Pressefrühstücks am 19. Januar im Hotel Le Méridien in Wien. Juristenverbandspräsident Alexander T. Scheuwimmer und das Organisationskomitee unter der Leitung von Reinhard Hohenegger informierten über Ablauf, Programm und Schwerpunkte des Balls, der am 14. Februar in der Wiener Hofburg stattfindet.

Gastgeber des Vormittags waren Hans Peter Soller und Katharina Kreiner vom Hotel Le Méridien, das für den Empfang ein umfangreiches Frühstück vorbereitet hatte.