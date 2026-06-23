ABO

Jenna Ortega spielt Roboter in "Klara und die Sonne"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Film mit Ortega kommt im Herbst ins Kino
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
US-Schauspielerin Jenna Ortega (23) ist im neuen Trailer der Romanverfilmung "Klara und die Sonne" von Regisseur Taika Waititi als Roboter-Mädchen zu sehen. Amy Adams (51) spielt in dem Science-Fiction-Film eine Mutter, die ihrer Teenagertochter Josie die von Ortega verkörperte "künstliche Freundin" Klara gegen deren Einsamkeit kauft.

von

Der Trailer zeigt in anrührenden Szenen, wie Josie ihrer neuen Roboter-Freundin die Welt erklärt und wie Klara in einem Kornfeld stehend zur Sonne spricht. "Klara und die Sonne" ist die dritte Verfilmung eines Romans des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro. 1993 erschien das Drama "Was vom Tage übrig blieb" mit Anthony Hopkins und Emma Thompson in den Hauptrollen. 2010 folgte Ishiguros dystopischer Roman "Alles, was wir geben mussten" mit Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan.

Ishiguros 2021 erschienener Roman "Klara und die Sonne" erzählt von dem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten, solarbetriebenen Roboter Klara. Sie soll einer schwer kranken Jugendlichen Gesellschaft leisten, doch entwickelt dann ein eigenes emotionales Innenleben.

Die Verfilmung des Bestsellers von "Thor"-Regisseur Taika Waititi soll im Herbst in die Kinos kommen. Neben Ortega und Adams sind in dem neuen Trailer auch Steve Buscemi, Natasha Lyonne und Mia Tharia zu sehen. Als weiterer wichtiger Nebendarsteller mit dabei: Aran Murphy, der Sohn von Oscar-Preisträger Cillian Murphy, spielt Josies besten Freund Rick und übernimmt damit seine erst zweite Filmrolle.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sängerin Olivia Rodrigo
News
Olivia Rodrigo veranstaltet rein weibliches Musikfestival
Autor Colm Toibin
News
Colm Tóibíns neues Buch: "Die Schwestern" suchen das Glück
Guesch Patti starb im Alter von ß0 Jahren
News
"Etienne"-Sängerin Guesch Patti gestorben
Clive Davis ist tot
News
Musikproduzent Davis gestorben
"Noch nie Gesehenes" im Stil der Maya
Technik
Archäologen fanden in Mexiko über 1.400 Jahre alte Ruinen
++ ARCHIVBILD ++ Shirin David zählt aktuell zu den prägenden Stars im Deutschrap
News
Rapper-Dokus sind weiter sehr beliebt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER