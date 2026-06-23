Jenna Ortega spielt Roboter in "Klara und die Sonne"

Der Trailer zeigt in anrührenden Szenen, wie Josie ihrer neuen Roboter-Freundin die Welt erklärt und wie Klara in einem Kornfeld stehend zur Sonne spricht. "Klara und die Sonne" ist die dritte Verfilmung eines Romans des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro. 1993 erschien das Drama "Was vom Tage übrig blieb" mit Anthony Hopkins und Emma Thompson in den Hauptrollen. 2010 folgte Ishiguros dystopischer Roman "Alles, was wir geben mussten" mit Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan.

Ishiguros 2021 erschienener Roman "Klara und die Sonne" erzählt von dem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten, solarbetriebenen Roboter Klara. Sie soll einer schwer kranken Jugendlichen Gesellschaft leisten, doch entwickelt dann ein eigenes emotionales Innenleben.

Die Verfilmung des Bestsellers von "Thor"-Regisseur Taika Waititi soll im Herbst in die Kinos kommen. Neben Ortega und Adams sind in dem neuen Trailer auch Steve Buscemi, Natasha Lyonne und Mia Tharia zu sehen. Als weiterer wichtiger Nebendarsteller mit dabei: Aran Murphy, der Sohn von Oscar-Preisträger Cillian Murphy, spielt Josies besten Freund Rick und übernimmt damit seine erst zweite Filmrolle.