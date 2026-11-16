Italo-Star Elisa sang für verstorbenen Fan

Die Frau hatte Medienberichten zufolge trotz schwerer gesundheitlicher Probleme das Konzert ihres Idols besuchen wollen. Sie war frühzeitig zur Veranstaltungshalle Estragon in Bologna gekommen, um beim Treffen des offiziellen Elisa-Fanclubs möglichst nah an der Bühne stehen zu können.

Etwa eine Stunde vor Beginn des Konzerts erlitt die zweifache Mutter den Berichten zufolge in den vorderen Reihen einen Herzstillstand. Rettungskräfte brachten sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Elisa trat daraufhin mit emotionalen Worten vor die Konzertbesucher und verkündete dabei die Absage des Abends. "Monica war hier, um das Konzert zu sehen, genau wie ihr alle. Sie ist im Krankenhaus von uns gegangen", sagte die Sängerin auf der Bühne. "Das erinnert uns daran, wie kostbar alles ist."

Am Sonntagabend gedachte Elisa der Frau in der populären Talkshow "Che Tempo Che Fa" von Showmaster Fabio Fazio (61) mit deren Lieblingslied "Eppure sentire (un senso di te)" (zu Deutsch: "Und doch ein Gefühl von dir spüren"). Sie sagte dort zuvor: "Das war ihr Lieblingslied, das sie gestern Abend so gern gehört hätte." Elisa habe vor der Talkshow mit dem Ehemann der verstorbenen Konzertbesucherin sowie ihren zwei Kindern gesprochen.