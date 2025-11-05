425 Jahre Hotel Stefanie: Schick Hotels feiern Jubiläum und Generationenwechsel

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 85 Prozent blickt die Schick Hotels Gruppe optimistisch in die Zukunft. Geplant sind weitere Investitionen in nachhaltige Technologien und Kooperationen mit Wiener Traditionsbetrieben. Der Eurovision Song Contest 2026 sowie ein erwarteter Anstieg internationaler Gäste, insbesondere aus China, sollen zusätzliche Impulse für den Wiener Tourismus bringen.

Auch wirtschaftlich sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Die Gruppe umfasst die Häuser Hotel Stefanie, Hotel am Parkring, Hotel Capricorno, Hotel City Central und Hotel Erzherzog Rainer – alle im Vier-Sterne-Segment angesiedelt.