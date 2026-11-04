Gianna Nannini feiert 50 Jahre Karriere

Doch Nannini versteht das Album keineswegs als musikalischen Schlusspunkt. "Es ist kein Endpunkt, sondern ein neuer Anfang, ein Aufbruch mit einem Quantensprung, eine neue Ebene spiritueller Wahrnehmung", sagt die Sängerin im Gespräch mit der Tageszeitung "Corriere della Sera"(Mittwochausgabe).

Mit dem Begriff Karriere kann die 72-Jährige wenig anfangen. "Das Wort Karriere überlasse ich den Toten", erklärte sie. Sie müsse nicht in die Vergangenheit schauen, um die Zukunft zu verstehen. "Ich bin Gold, ich trage das Licht in mir, ich befinde mich in einem neuen Schwingungszustand." Auch ihr Alter betrachtet die Musikerin auf ihre eigene Weise. "Ich glaube weder an das Geburtsdatum noch an die Zeit. Du entscheidest selbst, wie alt du bist, oder du glaubst an das, was in deinen Papieren steht. Ich habe mich für den ersten Weg entschieden."

Schon früh habe sie sich gegen die Konventionen gewehrt. Mit 30 Jahren habe man ihr geraten, einige Jahre jünger zu erscheinen. "Ich habe einfach vier Jahre abgezogen", berichtete Nannini. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Jahr 1983 habe sie sich wie neu geboren gefühlt. Seitdem lasse sie sich nicht mehr von der Zeit bestimmen.

Die aus Siena stammende Nannini beschäftigt sich intensiv mit ihrem körperlichen Wohlbefinden. "Ich bin geradezu besessen von der Vorstellung, mich gut zu fühlen", sagte sie. Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass die Seele wichtiger sei als der Körper. "Falten machen mir keine Sorgen - oder ich sorge zumindest dafür, dass man sie nicht sieht." Auch sportliche Aktivitäten gehören für sie zum Alltag. Mit Triathlon halte sie sich fit. "Es tut mir gut. Man hat keine Schmerzen, die Durchblutung verbessert sich, und das Ziel ist wie eine Geburt", beschreibt sie ihre Erfahrungen.

Der Rückblick auf die Anfänge ihrer Karriere führt Nannini auch zu schwierigen Momenten. Bei einem ihrer frühen Auftritte in Mailand habe sie Kritik von der italienischen Starsängerin Ornella Vanoni erfahren. Diese soll nach einem Konzert gesagt haben: "Die wird es niemals zu etwas bringen." Später wurden die beiden Frauen Freundinnen.

Neben der Musik spielt auch Nanninis Tochter Penelope eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Für sie habe Nannini den bisher unveröffentlichten Song "Adolescence" geschrieben. Das Lied handelt vom bevorstehenden Rollenwechsel zwischen Mutter und Tochter und davon, wie Kinder zunehmend ihren eigenen Weg gehen. "Ich habe nie wirklich an den Moment gedacht, an dem Penelope selbstständig wird, aber bald wird sie ihren eigenen Weg gehen", erzählte die Sängerin. Der Beschützerinstinkt bleibe jedoch. "Ich bringe sie immer noch in die Schule und zum Tennis."

(S E R V I C E - www.giannanannini.com )