Erste Fans zum Nova Rock angereist

Es wird weder heiß, noch gatschig. Laut Synoptikabteilung der GeoSphere Austria bleibt es am Donnerstag größtenteils trocken. "Vielleicht ist der eine oder andere kleine Schauer dabei, die Temperaturen werden die 21 Grad-Marke nicht übersteigen", so die Prognose. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Auch da sind vor allem am Nachmittag kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Die Regenmengen werden sich aber in Grenzen halten.

Durchwachsen dürfte sich das Wetter am Samstag erweisen, wo es am meisten regnen und der Wind merkbar auffrischen kann - mit Böen bis zu 50 km/h. Die Temperaturen bleiben knapp über 20 Grad, in der Nacht fallen sie auf zwölf bis 13 Grad. Am Sonntag dürfte es wieder durchwegs freundlich werden, mit mehr Sonne und Temperaturen bis 22 Grad.

Rund 80 Bands treten heuer auf dem Gelände bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf. Als Headliner fungieren u.a. Volbeat, Iron Maiden, The Cure und Bring Me The Horizon. Auch einige heimische Acts - wie Shmiffy, die den musikalischen Reigen am Donnerstag um 13.15 Uhr auf der Blue Stage eröffnet, Lemo oder die drei Gewinner des Red-Bull-Bandcontests Pure Chlorine, Cousins und Purple - sind dabei.

Im Ticketpreis für das Festival ist die Müllbeseitigung mittlerweile inkludiert. Eingeführt wird ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early Bird Tickets im Folgejahr eingelöst werden. Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken eine Gewinnmöglichkeit für Tickets oder Cashless-Guthaben im Folgejahr.

Etabliert hat sich bei dem Open Air das bargeldlose Bezahlen. Ein Chip am "Ticketband" lässt sich online oder an Stationen am Gelände mit Geld aufladen. Restbeträge werden rücküberwiesen. Am Campinggelände gibt es Rücknahmestellen für alle bepfandeten, in Österreich gekauften Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall. Die Auszahlung erfolgt auf den Cashless-Chip - oder man spendet den Pfand den Caritas Lerncafés im Burgenland.

Mit dem stärksten Verkehr rechnet der ÖAMTC am Donnerstag. Auf der Ostautobahn (A4) muss man mit Staus rechnen, hielt der Verkehrsclub in einer Aussendung fest. Empfohlen werde daher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und mit Bus oder Bahn zu den Pannonia Fields zu kommen. Dafür stehen unter anderem Festival-Sonderzüge ab Wien-Meidling, zusätzliche Busverbindungen und Shuttlebusse am Bahnhof Nickelsdorf zur Verfügung.

Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte laut ÖAMTC vorausschauend fahren, abrupte Spurwechsel vermeiden und den linken Fahrstreifen auf der A4 für Fahrzeuge Richtung Ungarn freihalten. Grundsätzlich erfolgt die Zufahrt zum Festivalgelände über die Abfahrt Nickelsdorf. Bei hohem Verkehrsaufkommen können die Besucher aber auch die Abfahrt Mönchhof nehmen und von dort aus der Beschilderung folgen.

Zum Hinbringen und Abholen wurde am Sportplatz Nickelsdorf ein "Kiss and Ride"-Parkplatz eingerichtet. Von dort geht es per Shuttlebus zum Haupteingang.

Der ÖAMTC werde auf den Anfahrtsrouten unterwegs sein, um lange Staus aufgrund defekter Fahrzeuge zu verhindern, betonte Pannenhelfer Andreas Müller. Mit den meisten Einsätzen rechnet er bei der Heimfahrt, wenn Autoschlüssel verschwunden oder Batterien leer sind. Insgesamt verzeichneten die Pannenhelfer im Vorjahr über 300 Einsätze. Neben Autos wurden Leiterwagen, Scheibtruhen, Kühlschränke oder Stromaggregate wieder flott gemacht. Geholfen wird aber auch jenen, die nach vier Tagen Festival nicht mehr genau wissen, wo sie ihr Fahrzeug abgestellt haben.

(S E R V I C E - www.novarock.at )