Edelstoff Herbstmarkt brachte junges Design in die Marx Halle

170 Labels und Manufakturen in Wien

Auf rund 4.000 Quadratmetern präsentierten heimische und internationale Kreative Mode, Schmuck, Accessoires, Kunst, Kosmetik, Delikatessen sowie Produkt und Kids Design. Im Mittelpunkt standen unabhängige Labels, handwerklich gefertigte Produkte und neue Ideen abseits industrieller Massenware.

Ergänzt wurde der Designmarkt durch Workshops, Schauwerkstätten, einen Vintage Bereich und Live Musik. Für das kulinarische Angebot sorgte eine rund 1.000 Quadratmeter große Street Food Area.

Fixpunkt der Wiener Designszene

Edelstoff wurde 2012 von Simone Aichholzer und Sabine Hofstätter gegründet. Seit 2016 findet der Markt in der Marx Halle statt und gehört mit vier Terminen pro Jahr mittlerweile zu den etablierten Plattformen für unabhängiges Design in Wien.

Der nächste Edelstoff Markt ist für 5. und 6. Dezember 2026 angekündigt.