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"East of Eden": Mutterlos in Neuseeland

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Cal und Aron wachsen mit schwerer familiärer Last auf
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Als die mysteriöse Cathy (Florence Pugh) Adam (Christopher Abbott) heiratet, wird dessen Halbbruder Charles (Mike Faist) misstrauisch. Sein Verdacht scheint berechtigt, als Cathy nach der Geburt von Zwillingen spurlos verschwindet. Die beiden Kinder Cal und Aron wachsen so alleine bei ihrem Vater und mit einem stets präsenten Verlust auf. Die neuseeländische Miniserie "East of Eden" basiert auf dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Abrufbar ab Donnerstag bei Netflix.

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WELLINGTON - NEUSEELAND: FOTO: APA/APA/Netflix

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