Zauberhafte Premiere an der Volksoper Wien – „Die Zauberflöte“ als poetische Fantasiereise neu erzählt

Mit einem intensiven Bilderbogen zwischen Traum und Realität eröffnete die Volksoper Wien am Sonntagabend die neue Saison: „Die Zauberflöte“, Mozarts berühmte Oper in der Regie von Volksoperndirektorin Lotte de Beer, feierte am 14. September 2025 Premiere – und zog das Publikum mit einer ebenso fantasievollen wie emotional verankerten Inszenierung in ihren Bann.

Seit 1906 wurde „Die Zauberflöte“ in zahlreichen Varianten auf die Bühne der Volksoper gebracht. In der nunmehr zehnten Inszenierung gelingt Lotte de Beer mit videobasierten Bühnenbildern, animierten Elementen und einer klaren erzählerischen Linie ein frischer Zugang, der das Werk gleichzeitig als zeitloses Märchen und als Reflexion innerer Entwicklungsreisen lesbar macht.

Zwischen Fantasie, Malerei und Menschlichkeit

Im Zentrum steht die Vision einer gezeichneten Welt: Aus der Perspektive eines jungen Menschen entfaltet sich die Oper wie ein lebendig gewordenes Bilderbuch – mit Kostümen, Figuren und Räumen, die wirken, als wären sie aus einem Gemälde getreten. Dafür sorgt das Bühnen- und Videokonzept von Christof Hetzer und Roman Hansi, das gezeichnete Figuren mit den Bewegungen der Darsteller:innen verknüpft und eine immersive Traumwelt schafft, in der sich Realität und Vorstellung vermischen.

Lotte de Beer verankert die Geschichte emotional und erzählt zugleich eine universelle Coming-of-Age-Story. Der klassische Kampf zwischen Licht und Dunkel wird durch persönliche Reifung, Zweifel und die Kraft von Beziehungen ersetzt. Ihre Deutung betont die Vielschichtigkeit der Figuren – besonders jene der Königin der Nacht oder des Vogelfängers Papageno – und schafft Raum für Ambivalenz und Empathie.