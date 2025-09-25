News Logo
ABO

„Die Wien Stadtistik“: Vernissage mit Illustrationen über das Wiener Stadtleben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

©Clara Berlinski
  1. home
  2. Aktuell
  3. News

Ein neuer Bildband zeigt Wien in Zahlen und Illustrationen – von Gurken bis Müllfahrzeugen. Bei der dazugehörigen Vernissage am heutigen Donnerstag, 25. September 2025, werden ausgewählte Werke für den guten Zweck versteigert.

von

Wien Energie hat mit „Die Wien Stadtistik“ einen Bildband veröffentlicht, der das Leben in Wien anhand von 66 Zahlen, Grafiken und Illustrationen darstellt. Themen reichen von der Rolle Wiens als „Gurkenhauptstadt“ über die Gesamtlänge aller Müllfahrzeuge bis hin zu Zahlen zu Hunden, Tauben, Schüler:innen und Kinofilmen.

Fünf Wiener Künstler:innen haben die Inhalte mit Illustrationen und Infografiken gestaltet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Wien funktioniert und wie der Alltag der Bevölkerung aussieht. Einen ersten Einblick in das Buch und seine Illustrationen gibt es HIER.

Im Zuge der Veröffentlichung findet heute, 25. September 2025, um 18.30 Uhr im CAPE 10 (Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien) eine Vernissage statt. Dort werden ausgewählte Illustrationen im Rahmen einer stillen Auktion präsentiert und können ersteigert werden. Der Erlös kommt der gemeinnützigen Stiftung CAPE 10 zugute, die sich für armutsbetroffene Kinder und Familien einsetzt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Winnie the Pooh: Die Geschichte hinter Pu der Bär
News
Winnie the Pooh: Die Geschichte hinter Pu der Bär
Saisonauftakt in der Kammeroper
Menschen
Saisonauftakt in der Kammeroper
Spitzentöne: Kürzungen im Kulturbereich mit dem Mähdrescher – ein Irrweg für Wien
Politik
Spitzentöne: Kürzungen im Kulturbereich mit dem Mähdrescher – ein Irrweg für Wien
Masterclass: „The Art of Medication“ von Monika Kus-Picco
Menschen
Masterclass: „The Art of Medication“ von Monika Kus-Picco
Abgesetzte US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück
Politik
Abgesetzte US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück
Elsie Thausing: „Ich liebe es, alten Dingen neues Leben einzuhauchen!"
Menschen
Elsie Thausing: „Ich liebe es, alten Dingen neues Leben einzuhauchen!"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER