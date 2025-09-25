„Die Wien Stadtistik“: Vernissage mit Illustrationen über das Wiener Stadtleben

Wien Energie hat mit „Die Wien Stadtistik“ einen Bildband veröffentlicht, der das Leben in Wien anhand von 66 Zahlen, Grafiken und Illustrationen darstellt. Themen reichen von der Rolle Wiens als „Gurkenhauptstadt“ über die Gesamtlänge aller Müllfahrzeuge bis hin zu Zahlen zu Hunden, Tauben, Schüler:innen und Kinofilmen.

Fünf Wiener Künstler:innen haben die Inhalte mit Illustrationen und Infografiken gestaltet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Wien funktioniert und wie der Alltag der Bevölkerung aussieht. Einen ersten Einblick in das Buch und seine Illustrationen gibt es HIER.

Im Zuge der Veröffentlichung findet heute, 25. September 2025, um 18.30 Uhr im CAPE 10 (Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien) eine Vernissage statt. Dort werden ausgewählte Illustrationen im Rahmen einer stillen Auktion präsentiert und können ersteigert werden. Der Erlös kommt der gemeinnützigen Stiftung CAPE 10 zugute, die sich für armutsbetroffene Kinder und Familien einsetzt.