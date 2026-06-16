Die letzten Fotos von Falco für Fans im Angebot

Einige der Aufnahmen wurden nie zuvor veröffentlicht. "Sie zeigen eine gelöste, offene Seite der Kunstfigur Falco - nahbar, konzentriert und von besonderer Intensität", hieß es in dem Pressetext vom Dienstag. Jansen fotografierte den Popstar kurz vor seinem Tod. Das Shooting habe abseits von Tourstress in entspannter Atmosphäre stattgefunden. Für die Aufnahmen hatte sich der Wiener extra seine Haare blond färben lassen.

Die Bilder waren den Angaben zufolge für eine neue visuelle Phase gedacht und sollten unter dem Motto "Kommissar 2000" ein anderes, persönlicheres Bild des Künstlers zeichnen. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach Falcos Unfalltod am 6. Februar 1998 wurden die Fotografien nicht weiterverwendet und verschwanden über Jahre im Archiv. Nun hat der Fotograf die Serie neu eingeordnet und kuratiert.

Angeboten werden die Fotos via "Apheum Frames". Das System verbindet reflektives E-Paper mit Artglass und einem Rahmengehäuse. Die eigens von Apheum entwickelte Deep-Grayscale-Technologie ermöglicht dem Unternehmen zufolge eine differenzierte Wiedergabe und erzeugt eine ruhige, matte Bildwirkung in der Qualität von Fine Art Prints.

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