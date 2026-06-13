Das Nova Rock erwartet die Metal-Legende Iron Maiden

Etwas früher stehen Alter Bridge auf der Bühne, die zuletzt ihr achtes, selbstbetiteltes Album veröffentlichten. Sänger Myles Kennedy erinnerte sich im APA-Gespräch an einen besonderen Auftritt auf den Pannonia Fields, Gitarrist Mark Tremonti an einen, der fast schiefgelaufen wäre. Aus Sicht der Einsatzkräfte war die Lage am Festivalgelände bisher "ruhig und geordnet".

"2008 waren Rage Against the Machine Headliner, was für eine großartige Band", schwärmte Kennedy im Vorfeld des diesjährigen Gastspiels von Alter Bridge im Burgenland. "Ich weiß noch, wie alle anderen Acts an diesem Tag an der Bühnenseite aufgereiht waren, weil jeder Rage Against the Machine sehen wollte. Als sie den ersten Ton spielten, explodierte das Publikum förmlich. David Draiman von Disturbed, neben mir stehend, drehte sich zu den zusehenden Acts und sagte: 'Die Schulstunde hat jetzt begonnen.'"

Auch Tremonti hat, auf frühere Erlebnisse am Nova Rock angesprochen, eine Anekdote zu bieten: "Einmal standen zahlreiche angesagte Gitarristen im Line-up. Ich wollte ihnen vor 45.000 Besuchern um nichts nachstehen. Fünf Minuten vor unserem Auftritt berichtete mir mein Gitarrentechniker, während ich mich für die Show aufwärmte, dass alle Monitore durchgeknallt sind. Also mussten wir rasch einen Ersatz holen, den ich davor noch nie verwendet habe. Der hatte dann auch einen fürchterlichen Klang."

Auf der Red Stage präsentieren heute Madsen neue Lieder aus dem aktuellen Album "Smile" und altbekannte Gassenhauer. "Die Freude ist besonders groß, weil wir nach längerer Zeit unser Nova-Rock-Comeback feiern", sagte Drummer Sascha Madsen. "Wir freuen uns auch über die Spielzeit und über die Spiellänge. Das war früher auch anders, da sind wir eher am frühen Nachmittag für 30 Minuten aufgetreten. Diesmal können wir das richtig zelebrieren."

Zwischen zahlreichen harten Bands ihre Indie-Klänge zu verbreiten, davor habe man keine Scheu: "Ich sage ganz klar: Hallo, wir sind die Band mit den Melodien", so Sänger und Gitarrist Sebastian Madsen. Festivals besuchen die Brüder privat immer noch gerne - aber: "So richtig mit vier Tagen Zelten und Dosenbier zum Frühstück eher nicht", lachten sie.

Das Wetter war am Freitag bis zum Ende des Konzertprogramms trocken geblieben, die Fans zeigten sich diszipliniert und rücksichtsvoll, hieß es vom Roten Kreuz. Bis Samstagvormittag wurden insgesamt 900 Festivalbesucher medizinisch versorgt, 41 zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Überwiegend wurden stumpfe Verletzungen behandelt. Das Kriseninterventionsteam verzeichnete sieben Einsätze.

Bei der Polizei standen Handydiebstähle im Vordergrund. Anzeigen wird es auch wegen fünf Drohnen geben, die in der während des Festivals geltenden Flugverbotszone unterwegs waren. Größere Vorkommnisse habe es ansonsten nicht gegeben, sagte ein Sprecher am Samstag auf APA-Anfrage. Beim ÖAMTC war die Lage ebenfalls relativ ruhig. Einige Fahrzeuge wurden aufgesperrt und auch bei der Autosuche gab es Unterstützung. Der Verkehrsclub empfahl, den Standort am Handy zu speichern.

Am dritten Nova Rock Tag sind u.a. auch Sabaton, A Day To Remember, Sepultura und Szene-Shootingstars Kanonenfieber angekündigt. Für Schlagerklamauk zwischen den harten Klängen werden wohl Roy Bianco & Die Abbruzanti Boys sorgen, für eine Mischung aus Indie-Rock, Glam und Metal die drei Brüder von Palaye Royale als Headliner auf der Red Bull Stage. Den letzten Ton setzen spätnachts Sabaton auf der Red Stage.

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