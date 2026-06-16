ABO

Charlotte Würdig legt nach Scheidung Sidos Nachnamen ab

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Sechs Jahre nach der Trennung wieder Charlotte Engelhardt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido kehrt die deutsche Moderatorin Charlotte Würdig zu ihrem Geburtsnamen zurück. Künftig trete sie wieder als Charlotte Engelhardt auf, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Der Weg dahin erweise sich allerdings als langwierig: Das Standesamt verlange, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führe, bevor die Änderung vollzogen werden könne. Ihren Ex-Mann mit bürgerlichem Namen Paul Würdig habe sie informiert.

von

Engelhardt betonte aber: "Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein." Sido finde den Schritt sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters – der keine Söhne hat – zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Ihren neuen, alten Namen trägt sie ab dem 30. Juni erstmals offiziell vor Publikum: Dann ist Charlotte Engelhardt als Moderatorin der RTL-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" zu sehen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In zwei der vier ihm zur Last gelegten Vergewaltigungen schuldig
Politik
Mette-Marits Sohn zu vier Jahren Haft verurteilt
Bisher 181 bestätigte Todesfälle
Technik
Ebola - Weiterhin schnelle Ausbreitung im Kongo
Teile von Timmy könnten in mehreren Museen landen
Technik
Museen buhlen um Wal-Überreste: Interesse an "Timmy"-Knochen
Für den gebackenen Feta siehtChristina Heß 30 Minuten im Ofen vor
Gesundheit
Diese gesunden Abendessen gehen schneller als eine TK-Pizza
Sorglose Intimität ist oft erst nach längerer Zeit möglich
Gesundheit
Wie lange muss ich noch verhüten?
Eine Tiefkühlpizza kann man mit Gemüse und Mozzarella aufwerten
Gesundheit
Mit diesen 7 Strategien essen Sie weniger Fertiggerichte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER