Charlotte Würdig legt nach Scheidung Sidos Nachnamen ab

Engelhardt betonte aber: "Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein." Sido finde den Schritt sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters – der keine Söhne hat – zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Ihren neuen, alten Namen trägt sie ab dem 30. Juni erstmals offiziell vor Publikum: Dann ist Charlotte Engelhardt als Moderatorin der RTL-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" zu sehen.