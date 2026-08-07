Flüge wegen neuer Eruptionsphase des Ätna umgeleitet

Auslöser der Aktivität ist ein seit Donnerstagabend sprunghafter Anstieg des vulkanischen Tremors, der den hohen Wertebereich erreichte. Nach Angaben der Vulkanologen bleibt der Tremor zwar auf hohem Niveau, zeigt inzwischen jedoch eine rückläufige Tendenz.

Der Ätna ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. Er liegt an der Ostküste Siziliens nahe der Stadt Catania, erreicht eine Höhe von rund 3.300 Metern und ist für häufige kleinere Ausbrüche, Lavafontänen und Aschewolken bekannt.