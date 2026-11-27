Anis Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heißt, steht dabei meistens am Herd. "90 Prozent der Zeit kocht Anis", erzählte seine Frau. Die Küche sei für die Haushälterin sogar "Sperrzone". Er sei früh auf sich allein gestellt gewesen, berichtet Bushido. "Trotzdem habe ich schon als junger Mann von eigenen Kindern geträumt." Als er Anna-Maria mit ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung erlebte, sei dieser Wunsch konkret geworden. 2012 heirateten die beiden.

Beide sprechen in der "Bild"-Zeitung auch über unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und darüber, wie sie gelernt haben, damit umzugehen. "Anna-Maria ist oft nachgiebiger, ich bin strenger", sagte Bushido. Wichtig sei ihnen, dass die Kinder als Geschwister zusammenhalten und über Gefühle und Probleme sprechen.

Zu Weihnachten wird das Haus zum Großfamilientreff: Anna-Marias komplette Familie reist an - 30 Personen, allein 16 Kinder. Anna-Maria kümmert sich um Dekoration und Dessert, Anis kocht. Es gebe Matratzen und ein Gästehaus, sechs Kilo Gulasch, Knödel und Rotkraut. "Hier ist es dann wie im Schullandheim", sagte Anna-Maria. "Aber genau das ist es eben, woran die Kinder sich dann auch erinnern. Wenn wir alle zusammen waren." Bushido meinte: "Ich habe eine Frau und ich habe so viele Kinder. Damit sind all meine Ressourcen belegt."