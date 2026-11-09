Andrea Bocelli mit Chancen auf einen Oscar

Die offiziellen Nominierungen werden am 21. Jänner 2027 bekannt gegeben. Das US-Branchenmagazin "Variety", das regelmäßig Prognosen für die Oscar-Verleihung veröffentlicht, führt "One Right Here" jedenfalls unter den möglichen fünf Kandidaten in der Kategorie. Die 99. Oscar-Verleihung findet am 14. März 2027 in Los Angeles statt.

Bocelli singt das Stück gemeinsam mit der US-amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson. Die Komposition stammt von Diane Warren, die bereits 17-mal für einen Oscar nominiert war. Eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Originalsong" erhielt sie bisher nicht. 2023 wurde sie mit einem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

"One Right Here" wurde am 2. Oktober von Decca Records veröffentlicht. Regie bei "Maserati: The Brothers" führte Bobby Moresco, der für das Drehbuch von "L.A. Crash" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Produzent ist der Italiener Andrea Iervolino. Zur internationalen Besetzung gehören unter anderem Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia und Jessica Alba. Die italienischen Schauspieler Michele Morrone und Salvatore Esposito sind ebenfalls Teil des Ensembles.