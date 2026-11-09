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Spider Murphy Gang mit Bayerischem Kunstpreis gewürdigt

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++ ARCHIVBILD ++ Ein Ministerpräsident und zwei aus der Spider Murphy Gang
©APA, dpa, Felix Hörhager
Im Sommer gab es in Deutschland eine Sexismusdebatte über den Kultsong "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang - nun erhält die Band den Bayerischen Kunstpreis 2026. "Sie sind ein lebendes Denkmal bayerischer Identität und herausragende Botschafter Bayerns", begründete Ministerpräsident Markus Söder die Vergabe. Sie seien "Bayerns Musik-Idole".

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Söder outet sich zudem als großer Fan. "Die Spider Murphy Gang begleitet mich seit Jahrzehnten und gehört seit der Jugend zu den absoluten Lieblingsbands", bekennt er. "Ihre unzähligen Hits sind Hymnen. Sie sorgen auf jedem Fest für gute Stimmung." Sogar auf dem Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten durfte die Band schon spielen.

Söder nennt Hits wie "Schickeria", "Sommer in der Stadt" - und "Skandal im Sperrbezirk". Ein Lied, das Menschen jeden Alters leidenschaftlich mitgrölen. Und weit über Bayern kennt man "Rosis Nummer", die man anruft, wenn einen "die Sehnsucht quält": "unter 32 16 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht".

Doch die Stadt Erlangen setzte den Song zusammen mit elf anderen Titeln auf eine Liste unerwünschter Lieder. Den Festwirten der Erlanger Bergkirchweih empfahl sie, auf das Abspielen solch sexistischer und frauenfeindlicher Liedtexte zu verzichten. Zumindest im Fall des "Skandal"-Songs war die Empörung groß und der Song war in Erlangen trotzdem immer wieder zu hören, zur großen Freude der Gäste.

Sänger Günther Sigl stellte klar: Das Lied sei eine satirische Auseinandersetzung mit der Stadt München. Sie habe vor den Olympischen Sommerspielen 1972 die Prostitution aus ihrer guten Stube verbannen wollen und den Sperrbezirk eingeführt.

Nun bekommt er Rückendeckung: "Die Spider Murphy Gang greift mit ihren Hits auch immer wieder gesellschaftskritische Themen auf - manchmal provokant, aber immer stimmungsvoll und mit Witz und Humor", lobt Söder. Die Band engagiere sich auch für soziale Projekte. Gründer und Frontmann Sigl sei "Ur-Bayer, Rock'n'Roller und wie alle Bandmitglieder vor allem ein feiner Mensch".

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